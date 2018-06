Schwäbischer Posaunendienst spielt in Unterkochen

Bei der evangelischen Kirchengemeinde Unterkochen-Ebnat und dem Posaunenchor Ebnat ist am Sonntag, 17. Juni, um 19.30 Uhr in der Friedenskirche Unterkochen der Schwäbische Posaunendienst zu Gast. Das Blechbläserensemble mit fünf Trompeten, fünf Posaunen, Horn und Tuba ist ein Auswahlensemble der Posaunenarbeit im evangelischen Jugendwerk in Württemberg. Zur württembergischen Posaunenarbeit gehören 700 evangelische Posaunenchöre in der evangelischen Landeskirche in Württemberg mit rund 18 000 Bläsern. Das Repertoire umfasst Arrangements aus Barock und Romantik, die neben zeitgenössischen Stücken für Brass-Ensemble und aus der Pop-Musik stehen.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.