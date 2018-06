Schneelaufverein will Jugendarbeit weiter aufbauen

Neumitglieder im Jugendbereich der Tennisabteilung

Aalen-Unterkochen (pm) - Die Tennisabteilung des Schneelaufvereins Unterkochen (SVU) hat im Jugendbereich einen enormen Zulauf verzeichnen können. Das wurde bei der Hauptversammlung des Vereins bekannt gegeben. Eine solide Grundlage haben Jugendwartin Antina Poferl sowie die Tennisschule Fuhrmann gelegt, die mit ganzjährigem Tennistraining und Jugendcamp die Jugendlichen begeistern wollen. Auch eine Kooperation Schule und Verein ist angedacht, erste Gespräche haben bereits stattgefunden.

Vorstandssprecher Götz Hopfensitz kündigte Langlauf- und Skating-Kurse in Zusammenarbeit mit dem Sportgeschäft Stütz an. Beliebt bei den Mitgliedern ist das Dienstags-Fitness-Training mit einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von zwölf Sportlern. Jochen Weber berichtete von einer insgesamt sportlich erfolgreichen Saison (Aufsteiger Damen und Damen 40). Allerdings mussten die Herren in den sauren Apfel des Abstiegs beißen.

Vorrangige Ziele für die kommende Saison werden der Aufbau und Stärkung der Jugendarbeit , Investitionen wie Renovierungen und Erneuerungen im Vereinsheim und auf der Anlage sowie das Gewinnen von Ehrenamtlichen für den Verein sein.

Hopfensitz ehrte zudem Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft. Seit 50 Jahren im SVU ist Ortsvorsteher Karl Maier geehrt. Auf 25 Jahre im Verein blicken Gertrud Kühn, Irmgard Niedermayer, Christine Bopp, Eva Bartelt und Georg Kokoschka zurück.

Bei den Neuwahlen wurde Eugen Kaiser als Kassierer einstimmig wiedergewählt, ebenso Jugendwartin Antina Poferl.