Schüler stürzt aus dem Fenster

Im Anschluss an die große Pause, kurz vor Beginn des Unterrichts, öffneten die Schüler einer fünften Klasse der Kocherburg-Realschule die Fenster, um zu lüften. Als dadurch einige Fliegen ins Zimmer kamen, versuchten die Schüler, diese aus dem Zimmer zu vertreiben. Einer der Jungs kam auf die Idee, die Fliegen von außen „herauszuwedeln“, wozu er aus dem Fenster im ersten Stock stieg und dort auf eine etwa 25 Zentimeter breite Brüstung trat. Beim Zurücksteigen von der Brüstung ins Zimmer verlor er das Gleichgewicht und stürzte rückwärts etwa fünf Meter tief nach unten. Dabei hatte er Glück im Unglück, denn er landete in einem Pflanzenbeet, das den Sturz so abfederte, dass er nur leichtere Verletzungen erlitt. Der Junge wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert.