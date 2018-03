Hans Söllner nimmt kein Blatt vor den Mund, knöpft sich die „Großkopften“ vor. Bei seinem Konzert in der ausverkauften Sporthalle hat der bayerische Liedermacher gezeigt, was ihm wichtig ist: Freiheit und Liebe.

Söllner versteht es, mit seinen Geschichten und Liedern das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Er ist politisch, doch auch der Humor kommt bei ihm nicht zu kurz. Was ist der Unterschied zwischen musikalischem Kabarett und einem Konzert? Antwort: Beim Kabarett darf man die ersten 40 Minuten nicht singen und die Mehrwertsteuer beträgt nur sechs Prozent. Dann wird Söllner ernst, zieht über Pelzträger her oder befasst sich mit Genitalverstümmelung an Mädchen in Afrika. Begleitet von Manfred Puchner an der Gitarre greift Söllner immer wieder zur Mundharmonika. Seinem erst vor drei Wochen verstorben besten Freund widmet er das Lied „ I glaub echt, dass i erst frei bin, wenn i tot bin“. Die Freiheit ist für den Sänger ein wichtiges Thema. „Lasst die Menschen sein, wie sie sind“„ appelliert er und singt „I sag was i will“ – Hans Söllner wie er leibt und lebt.

Und dann wird er bissig, er bezeichnet die AfD als „politische Müllhalde“, schimpft über Markus Söder und Horst Seehofer und fordert das Publikum auf „ein Jahr lang kein Hendl mehr zu essen“, denn die Hühnerhaltung hierzulande sei eine Katastrophe. Im Stück „Hattet ihr denn keine Mütter“ brandmarkt er menschenverachtende Mörder, deren Gott eine Schaufel für ein Grab sei.

Söllner hat auch eine liebevolle, fast zärtliche Seite. So singt er andächtig „Liaber Gott, i muss di loben“ für den Mut und die Kraft in allen Lebenslagen und für die Natur mit Bergen und Tälern. Die Liebe ist ihm wichtig. Er widmet einige Lieder seinen Kindern und seiner Enkelin Lotta und wünscht jedem, dass zu Hause jemand wartet, der einen liebt: „Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht’s woanders hin.“.

Zum Schluss singt er „I bin saufroh, dass es euch gibt“. Froh, dass es Söllner gibt, zeigte sich auch das Publikum und applaudierte fleißig. Klar, dass dann mit „ I mach mir Sorgen um di“ noch eine Zugabe folgte – zumindest um Hans Söllner braucht man sich keine Sorgen zu machen.