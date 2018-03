Als „Höhepunkt im betrieblichen Jahresablauf“ hat Geschäftsführer Hansjörg Rieger das RUD-Ehrungsfest für 39 Arbeitsjubilare im stilvollen Rahmen des „Gemeinschaftshauses“ auf der Friedensinsel bezeichnet.

Glückwünsche von offizieller Seite für die Arbeitsjubilare entbot Ortsvorsteherin Heidi Matzik. Die Betriebsratsvorsitzenden Frank Rodewald (RUD) und Marcus Musch (Erlau) würdigten Arbeitseinsatz und Unternehmenstreue sowohl der Jubilare als auch der am selben Tag in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedeten 25 Mitarbeiter.

Mit aktuellem Blick auf das derzeit laufende Geschäftsjahr, in dem man Umsatz-Zuwachsraten in allen Unternehmensbereichen und sogar Produktionsengpässe verzeichne, verwies Rieger auf die besonderen Leistungsanteile aller Jubilare an dieser positiven Entwicklung. Nach der beachtlichen Neubautätigkeit der letzten drei Jahre würden nun weitere umfangreiche Investitionen im High-Tech-Bereich und in neue Maschinen und Anlagen möglich. Auch die Schaffung und Erweiterung von ausländischen Engagements mit mittlerweile 63 Vertriebs- und Produktionsstätten in allen Industrieregionen und Wachstumsmärkten der Welt sei nicht möglich gewesen „ohne Unterstützung aus dem Mutterhaus mit einem Team von hervorragenden Mitarbeitern“, so Rieger.

Großer Applaus für den Chef

Die anschließende Ehrung aller Jubilare mit 50, 40, 25 und zehn Dienstjahren gestaltete sich schon traditionell als höchst persönliche Würdigung sowohl seitens Geschäftsführung als auch aus dem Kollegenkreis. Mit einer eindrucksvollen Laudatio seiner drei Söhne Jörg, Johannes und Benjamin Rieger und besonderen und sehr persönlich gehaltenen Glückwünschen seitens der Mitarbeiter wurde auch Geschäftsführer Hansjörg Rieger für seine nunmehr bereits 50-jährige RUD-Unternehmensverantwortung unter großem Applaus geehrt.

Nach der Verleihung des Otto-Rieger-Förderpreises an die Junior-Mitarbeiter Miriam Weber und Sascha Ruff folgte, angekündigt von Mitarbeiterseite, ein musikalischer Dankesgruß an die seit fünf Generationen beispielhaft engagierte Unternehmerfamilie Rieger mit einem bunten Arienstrauß klassischer und populärer Melodien, dargeboten durch den bekannten Countertenor und Sopranisten Oswald Musielski.

Für die musikalische, sowohl festliche wie auch unterhaltsame „Intonierung“ des Abends sorgte die RUD-Werkkapelle.

Die Jubilare

Für 50-jährige Betriebstreue: Eugen Brenner; für 40-jährige Betriebstreue: Uwe Erdmann, Ulrich Gässler, Franz Geschke, Doris Kienle, Günther Mill, Helmut Riedelsheimer, Franz Stangl, Karl Stangl, Günter Teuber und Rüdiger Wendt; für 25 Jahre: Ilse Beck, Thomas Bess, Jürgen Beyrle, Markus Gentner, Heiko Hein, Klaus Irtenkauf und Uwe Schütt; für zehn Jahre: Marc-André Abele, Johannes Diemer, Matthias Ebel, Markus Freihalter, Friedrich Götz, Martin Greindl, Irina Kapor, Stefanie Knapp, Hermann Kolb, Uwe Kotte, Xavier Lucas, Kathrin Mäcke, Johannes Mück, Tobias Pöpsel, Klaus Pfaffen-eder, Oliver Ruf, Markus Schmid, Elena Schöfer, Patrick Vollmer, Regine Waidmann und Michael Weber.