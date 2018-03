RUD auf Logistik-Messe

Das Unterkochener Unternehmen RUD hat sich bei der Fachmesse LogiMAT in Stuttgart präsentiert. Dabei zeigte sich: Die Lebensader der Warenwirtschaft sei „die Technologie des Unterkochener Traditionsunternehmen RUD mit seinen Lösungen zum Fördern, Heben, Drehen und Sichern von schweren Lasten und Waren“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. RUD treibe auch in seinen Produkten die digitale Revolution voran. Wie Geschäftsführer Jörg Rieger sagte, „können mittels unserer RFID-Technologie die für die Sicherheit zentral wichtigen Prüfungsprozesse von Bauteilen und deren rechtssichere Verwaltung im Kern verschlankt und effizienter gemacht werden“.