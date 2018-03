Thomas Battran ist nicht nur Arzt und Grünen-Stadtrat, sondern auch begeisterter Radler. Nach dem jüngsten „Runden Tisch“, bei dem die Stadtverwaltung als Alternative zur Schättere-Trasse sechs verschiedene Varianten präsentiert hat, um mit dem Fahrrad von Aalen beziehungsweise Unterkochen aufs Härtsfeld zu kommen, hat Battran nun den Selbsttest für jedermann organisiert. An diesem Freitag, 9. März, lädt er jeden, der Interesse hat, dazu ein, bei einer rund zweistündigen Radtour die von der Stadt vorgeschlagenen Routen selbst kennenzulernen und auszuprobieren. In einem Rundkurs, der alle Varianten tangiere und ein Gesamtbild vermitteln solle, wie Battran sagt. Zusagen, mitzuradeln, hat Battran bereits vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), von der Agendagruppe Aalen mobil, von Radlern aus Unterkochen und vom Härtsfeld sowie von Bewohnern des Pelzwasens. Ihre „Selbsterfahrung“, wie es der Initiator nennt, sollen sie in verschiedenen Gruppen oder zumindest in deren Rollen machen: als Familie, als Mountainbiker, als Freizeitradler und so weiter. Das, so ist er überzeugt, sei eine gute Ergänzung zu den planerischen Vorschlägen der Stadt. Und jeder, der Lust und Interesse hat, könne mitmachen.