Die von Stadtrat Thomas Battran (Grüne) initiierte „Testfahrt“ auf mehreren künftigen Radwege-Routen von Unterkochen aufs Härtsfeld an diesem Freitag „befremdet die Unterkochener Bevölkerung in höchstem Maße“. So jedenfalls schreibt es Karl Maier in einer Stellungnahme für das Unterkochener „Bündnis pro Wandertrasse“. Befremdlich sei, dass Battran, der an beiden „Runden Tischen“ zum Thema Schättere-Trasse teilgenommen habe, zu einem Zeitpunkt zu einer solchen Testfahrt anrufe, an dem die Entscheidungen im Technischen Ausschuss und letztlich im Gemeinderat noch ausstehen würden. Zudem dürfte es, so heißt es weiter, dem Stadtrat nicht unbekannt sein, dass die Schättere-Trasse bis zum heutigen Tag als reiner Wanderweg ausgewiesen sei. Der öffentliche Aufruf zur Befahrung auch dieser Trasse sei somit ausgeschlossen, unzulässig und auch strafbar, so Maier.

Das „Bündnis pro Wandertrasse“ habe nach der letzten Gesprächsrunde in der Unterkochener Festhalle auf alle weiteren Äußerungen verzichtet, so Maier weiter, „weil wir keinen Wortbruch vom Zaun brechen wollten“. Es sehe sich aber auch weiterhin verpflichtet, den Wanderweg auf Unterkochener Markung zu erhalten.