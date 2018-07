Die Bürgerinitiative (BI) Pro-Uko beharrt auf ihrer Darstellung, dass künftig pro Tag 600 bis 650 Lkw-Bewegungen auf dem Gelände der neuen Papierfabrik Palm zu erwarten seien. Das unterstreicht sie in einer Stellungnahme, in der sie sich auch dagegen wendet, dass der Betriebsrat der Firma Palm diese Anzahl als nicht glaubwürdig bezeichne.

In dem durch die Firma Palm beauftragten Verkehrsgutachten, welches den Bauleitplänen anhängig ist, seien 2016 auf der Sutorstraße, also der Zufahrt zum Gelände Palm, 312 Lkw-Bewegungen in 24 Stunden bei seinerzeit aktueller Maschinenkapazität verzeichnet worden. 156 Lkw seien am Gelände ein- und ausgefahren, also 312 Lkw-Bewegungen.

Die 2016 ermittelte Anzahl an Lkw-Fahrten, so die BI weiter, setze sich zusammen aus dem Abtransport der produzierten Ware, der Anlieferung von Altpapier, wobei ca. 15 Prozent mehr Material eingesetzt werden müsse, dem Abtransport der 15 Prozent an Abfall aus der Produktion sowie sonstigen Lieferungen an die Firma Palm.

Bei einer Verdoppelung der Kapazität würden sich daraus 624 Lkw-Bewegungen ergeben. Das von der Firma Palm vorgelegte Gutachten beschreibe im Prognosefall der Erweiterung 578 Lkw-Bewegungen in 24 Stunden, was allerdings keiner 100-prozentigen Steigerung entsprechen würde. Zudem habe Firmenchef Palm selbst bei seinem Treffen mit den Vertretern von Pro-Uko in seiner Firma angegeben, dass die Zahlen aus dem Gutachten wahrscheinlich noch um 20 Prozent überschritten würden. Dies entspräche dann, so die BI, einer Anzahl von 696 Lkw-Bewegungen in 24 Stunden auf dem Betriebsgelände Palm.