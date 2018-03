Der Unterkochener Ortschaftsrat tagt am Montag, 26. Februar, um 17.30 Uhr im Rathaus Unterkochen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Zwischenstand beim Stadtentwicklungskonzept 2030, die Leitplanung für Spielplätze, die Breitbandentwicklung, die Zustimmung zur Wahl des stellvertretenden Unterkochener Feuerwehr-Abteilungskommandanten, eine Änderung in den Vergaberichtlinien für städtische Bauplätze, die Vorstellung des Leitungsteams in der Gemeinschaftsunterkunft Knöcklingstraße, der Bebauungsplan „Industriegebiet Breitwiesen-Neukochen“ sowie die Radwegeverbindung von Aalen aufs Vordere Härtsfeld.