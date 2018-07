Der 65. Jahrestag der Befreiung Dachaus ist für den Heimatforscher Albert Grimm Anlass gewesen, an die aus Unterkochen stammende Missionsbenediktinerin Symphorosa Kohler (1895 bis 1949) zu erinnern. Sie hatte im letzten Kriegsjahr unter den Vernehmungsmethoden der Gestapo zu leiden.

Von unserem Mitarbeiter Erich Klüpfel

Das Konzentrationslager blieb ihr zwar erspart, doch wurde sie zweimal bis zu fünf Wochen in München in Haft genommen, weil man sie verdächtigte, indirekt am Hitlerattentat des 20. Juli 1944 mitgewirkt zu haben.

Konkret betraf die Anklage die Aufnahme und damit Deckung eines angeblichen Verschwörers im landwirtschaftlichen Anwesen der Tutzinger Missionsbenediktinerinnen in Kerschlach. Dort war die aus der Landwirtschaft stammende Ordensfrau als Oberin und Organisatorin des gesamten bäuerlichen Betriebes tätig. Ihre bekannte Gastfreundschaft lockte viele Durchreisende an, denen sie ohne Ansehen der Person Nahrung und Obdach gewährte. Um wen es sich bei dem von der Gestapo gesuchten Klostergast gehandelt hat, ist aus der von Symphorosa noch selbst verfassten Chronik nicht zu entnehmen. Doch ist dort viel über die Foltermethoden der Gestapo zu lesen, die der frommen, schweigsamen und standhaften Frau gesundheitlich erheblich zugesetzt haben.

Mit dem Effekt, dass sie schon wenige Jahre nach ihrem körperlichen und seelischen Zusammenbruch gestorben ist. Auch beschrieb die Chronistin sehr anschaulich die Bedrückung der Klöster in der NS-Zeit, als man ganze Konvente auf dem Umweg über Kinderlandverschickungslager oder Lazarette profanierte. Dass die Tutzinger Ordensfrauen fast alle in ihren Häusern bleiben durften, haben sie ihrer Bereitschaft und Fähigkeit zum sozialen und pflegerischen Dienst zu verdanken.

Neffe lebt noch

Schwester Symphorosa stammt aus einer Unterkochener Bauernfamilie mit zehn Kindern, von denen vier 1923 wegen der schlechten Zeiten nach Amerika ausgewandert sind. Nächster noch lebender Verwandter ist ihr Neffe Lothar Widemann, dem wir heute wesentliche Angaben über seine Tante verdanken.