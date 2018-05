„Wir sind nicht in Verzug und werden in diesem Jahr sehr stark einsteigen. Die neue Feuerwache kann 2020 und 2021 gebaut werden“. Dies hat Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Unterkochen gesagt.

Die Grundstücksangelegenheiten seien inzwischen geklärt. Als Gesamtkosten des Neubaus nannte Ehrmann 2,5 Millionen Euro, davon entfallen jeweils 125 000 auf Planungsraten in diesem und im nächsten Jahr. Abteilungskommandant Stephan Stütz hatte in seinem Bericht den Eindruck vermittelt, dass das Projekt etwas ins Stocken geraten sei. Dem widersprach Ehrmann.

In seinem Rückblick auf 2017 erwähnte Stütz die Rekordzahl von 73 Einsätzen, davon waren 70 Prozent Fehlalarme. Man wurde 37 Mal zu Bränden gerufen, absolvierte fünf Technische Hilfen und zwei Gefahrguteinsätze. Bei einem Einsatz musste die Wehr eine Frau am Kocherursprung mit einer Tragehilfe retten. Stütz hob hervor, dass man im März das neue Löschfahrzeug HLF 10 in Betrieb genommen habe. Mit dem Ausbildungsstand der 41-köpfigen Feuerwehr zeigte er sich sehr zufrieden. Man habe 22 Übungen absolviert und verfüge über 34 Atemschutzträger. Es wurden mehrere Sicherheitswachen durchgeführt und auch an den Schulen war die Wehr mit Brandschutzunterricht aktiv.

Nach Mitteilung des stellvertretenden Abteilungskommandant Roland Babel hat man drei Mal an Prüfungen für das Leistungsabzeichen mit Erfolg teilgenommen, darunter auch eine Atemschutzleistungsprüfung in Tirol.

Den Statistiken von Schriftführer Marco Wörz zufolge hat die Wehr bei allen Einsätzen im Wachgebiet die gesetzliche Hilfsfrist von zehn Minuten eingehalten. Der durchschnittliche Übungsbesuch ist krankheitsbedingt auf 62,2 Prozent zurückgegangen. Kassierer Florian Stütz berichtete von einem soliden Finanzpolster.

Unterkochen ist stolz auf die Abteilung

Jugendwart Christian Hable gab einen Überblick über die zahlreichen Aktivitäten der 15 Mitglieder zählenden Jugendfeuerwehr. Es standen 42 Übungen auf dem Programm, doch auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Die Ausbilder und Helfer haben insgesamt 671 Stunden Dienst geleistet. Matthias Rettenmaier und Robin Schmidle wurden von der Versammlung in ihren Ämtern als stellvertretende Jugendwarte bestätigt.

Bei den Neuwahlen wurde der stellvertretende Abteilungskommandant Roland Babel wiedergewählt. Den Abteilungsausschuss bilden in Zukunft Roland Bolsinger, Achim Pahr, Matthias Rettenmaier, Oliver Oberdorfer, Florian Stütz, Dominik Bader und Ralf Roth. Vertreter von Unterkochen im Gesamtausschuss der Feuerwehr Aalen ist Roland Babel.

Anton Rettenmaier wurde für seine 40-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt. Manfred Schmid ist nach 47 Jahren in die Altersabteilung gewechselt und Heinz Widemann und Anton Rettenmaier haben 35 Jahre lang im Abteilungsauschuss mitgewirkt. Andrea Stütz darf sich jetzt Feuerwehrfrau nennen, Peter Manger ist Feuerwehrmann und Ole Claußen wurde zum Unterführer bestellt.

Mit den Worten „Wir sind stolz auf diese Abteilung“ lobte Ortsvorsteherin Heidemarie Matzik das Engagement der Feuerwehr. Der Kommandant der Gesamtwehr Aalen, Kai Rudolf Niedziella, hob die große Bedeutung der ständigen Aus- und Weiterbildung hervor, um sich in der neuesten Feuerwehrtechnik auszukennen und um technische Risiken bei Einsätzen zu beherrschen. Ein weiteres Grußwort sprach der Fraktionsvorsitzende der CDU im Unterkochener Ortschaftsrat, Anton Funk.