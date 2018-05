Mit rund 100 Aktiven, darunter Fanfarenzug (unser Bild), Gardemädchen, Maskenträger und Kanoniere haben der Bärenfanger Unterkochen am Sonntag an der Narrenmesse in der Marienwallfahrtskirche teilgenommen. Pfarrer Hermann Knoblauch hob die lange Tradition dieses Gottesdienstes hervor und wünschte, dass die ganze Welt von der Freude und Gegenwart Gottes durchdrungen sein möge. In seiner Predigt reimte der Pfarrer: „Wer rechte Fragen stellen kann, der ist ein weiser Mann. Zum Glauben gehört das Sakrament, die Mitra verweist auf das Testament.“ Der Gottesdienst wurde von Mitgliedern der Narrenzunft mit Fürbitten mitgestaltet und vom Chor Exodus aus Dorfmerkingen gestaltet. Eingebunden in die Narrenmesse war die Weihe einer neuen Fahne der Kanoniere der Narrenzunft Unterkochen. Foto: Edwin Hügler