Zu seinem 70. Geburtstag veranstaltet der Musikverein Unterkochen am Samstag, 28. April, ein Frühjahrskonzert um 19.30 Uhr in der Festhalle Unterkochen. Auf der Bühne stehen die Jugendensembles mit dem Bläserspielkreis (Dirigentin: Sarah Rieger), das Nachwuchsorchester (Dirigent: Werner Wohlfahrt) und das aktive Orchester unter Werner Wohlfahrt. Das Programm: festlich-majestätische Klänge der konzertanten Musik, Kompositionen für Blasorchester, Melodien aus Film, Rock- und Pop-Musik, Musical und traditionelle Blasmusik. Mit dem Konzert wollen die Musiker an die Geschichte des Vereins zu erinnern, der 1948 aus der katholischen Schwabenjugend Unterkochen entstand.

Karten zu sieben Euro (bis 16 Jahre freier Eintritt) gibt es bei den Aktiven des Musikvereins oder unter info@musikverein-unterkochen.de.