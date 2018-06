Lastwagen verliert Papierschlamm

Ein polnischer Lastwagenfahrer ist am Dienstag gegen 15.50 Uhr, von einer Firma kommend, auf der Ulmer Straße in Richtung Burgstallkreisel unterwegs gewesen. Ab der Einmündung in die Wilhelm-Merz-Straße bis zur Auffahrt zur B 19 verlor der Lastwagen größere Mengen an Papierschlamm. Nachdem der Fahrer angehalten hatte, lief noch rund eine Tonne Papierschlamm aus der hinteren Klappe des Lkw auf die Fahrbahn. Aufgrund der starken Verschmutzung wurde die Aalener Feuerwehr verständigt, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann ausrückte. Der Bauhof der Stadt war mit einer Kehrmaschine eingesetzt und sorgte für die Beschilderung in diesem Bereich. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hatte der Lastwagenfahrrer die Heckklappe nicht vorschriftsmäßig gesichert. Die Fahrbahnreinigung dauerte bis gegen 19.30 Uhr, wobei die Auffahrt der B 19 zeitweise voll gesperrt werden musste.