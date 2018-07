Lastwagen erfasst Pedelec-Fahrer.

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein 75-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag erlitten. Mit seinem Pedelec war er gegen 11.20 Uhr auf der Sutorstraße unterwegs.

Auf Höhe der Kläranlage kam ihm ein Sattelzug entgegen, der im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn fuhr, um an einem dort parkenden Lastwagen vorbeizukommen. Dabei fuhr das Fahrzeug so dicht an dem 75-Jährigen vorbei, dass dieser von der Bordwand gestreift wurde. Dabei erlitt dieser Schnittwunden am linken Arm, ehe er zu Boden stürzte. Der Lastwagenfahrer bremste lediglich kurz ab und fuhr dann weiter. Entsprechende Ermittlungen in einer nahegelegenen Firma, aus deren Richtung der Lastwagen kam, wurden aufgenommen.