„Jubilarkette“ reicht bis zu 50-jähriger Betriebstreue

Die Jubilarehrung der RUD-Gruppe für die Standorte Unterkochen und Erlau in Aalen im Gemeinschaftshaus auf der „Friedensinsel“ hat Geschäftsführer Dr. Hansjörg Rieger zu einer aktuellen Standortbestimmung des weltweit agierenden Familienkonzern genutzt. Am Beispiel der 28 Arbeitsjubilare unterstrich er, wie sehr sich die Unternehmerfamilie und alle Mitarbeiter gemeinsam im ständigen Streben nach Höchstleistung in Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und vor allem Qualität und Kundenservice kompromisslos verbunden seien.

Zum aktuellen Geschäftsjahresverlauf 2013/2014 bilanzierte Hansjörg Rieger einen profitablen Umsatzverlauf des ersten Geschäftshalbjahres auf solider Vorjahreshöhe. Die Produktdivision Lastaufnahmemittel sei mittlerweile die bei weitem größte RUD-Produktgruppe, gefolgt von den Förder- und Antriebs-Systemen. Erlau erlebe als Weltmarktführer für Reifenschutzketten derzeit die Auswirkungen einer weltweit spürbaren Rohstoffkrise. Im Blick auf RUDs derzeitiges großes Investitionsvolumen von rund 10 Millionen Euro im laufenden und kommenden Geschäftsjahr am Standort Friedensinsel in Unterkochen, konzentriert auf eine zusätzliche neue Fertigungshalle mit Inbetriebnahme bereits im Sommer, bekräftigte Hansjörg Rieger, „dass wir Standorttreue und Zukunftsperspektive sichtbar durch Taten verwirklichen. Unser Herz schlägt hier auf der Friedensinsel am Standort Ostalb“.

Mit der Überreichung der Landes-Ehrenurkunden verband Oberbürgermeister Thilo Rentschler nicht nur hohe Anerkennung für die Standorttreue des beispielhaften Traditionsunternehmens , sondern auch für das vorbildlich praktizierte Mäzenatentum der Familie Rieger, sichtbar anerkannt durch die geplante Benennung eines Otto-Rieger-Platzes in Unterkochen. Bunt und unterhaltsam gestaltete sich anschließend die in Vers- und Prosaform gestaltete Ehrung für jeden einzelnen Jubilar mit 50, 40, 25 und zehn Dienstjahren – verbunden mit Anerkennung durch die beiden Betriebsratsvorsitzenden Frank Rodewald (RUD) und Klaus Irtenkauf (Erlau). Dieses hohe Lob galt auch für die in den wohlverdienten Ruhestand ausscheidenden 14 Mitarbeitern. Den „Otto-Rieger-Nachwuchs-Förderpreis“ erhielten die „Azubis“ Steffen Borst und Alexander Bergmann.

Der anschließende unterhaltenden Teil der Jubilarfeier hielt wieder besondere Überraschungen mit tänzerischen Darbietungen bereit, gekonnt musikalisch umrahmt von der RUD-Werkkapelle unter Dirigent Karl-Heinz Römer und Werkkapellenchef Reinhold Dangelmaier.

Die Geehrten

Für 50jährige Betriebstreue: Willy Weinfurter.

Für 40jährige Betriebstreue: Georg Schaupp, Walter Welzel, Klaus Schäffauer, Reinhard Smetz, Horst Klemmer, Manfred Meyer, Andrea Wiedler, Wolfgang Faber, Irmgard Maier, Roland Hägele.

Für 25 Dienstjahre: Norbert Rösch, Roland Ritzer, Matthias Zeller, Karl-Heinz Utz, Eva Steinert.

Für zehn Dienstjahre: Ralf Lehner, Bettina Bunzel, Alexander Bestle, Alexander Gold, Jens Huber, Stefan Muck, Carina Stiele, Alexander Hoffmann, Markus Klemmer, Francesco Di Giusto, Lolita Marinozzi und Kevin Merc.