FV 08 Unterkochen pocht auf Verbesserung der Parksituation

Bei der Jahreshauptversammlung des Fußballvereins (FV) 08 Unterkochen im Vereinsheim im Häselbachstadion hat der Vorsitzende Bernd Mauß auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Besonders schwer habe der Verlust von fünf Vereinsmitgliedern gewogen, die über Jahre in Funktionen im Verein tätig waren. 2017 sei aber auch von positiven sportlichen Leistungen geprägt gewesen. Höhepunkt im diesjährigen Jubiläumsjahr ist ein Spiel gegen den VfR Aalen am 7. Juli und ein Festabend im Herbst. Stark sei der Wunsch des Vereins nach wie vor nach dem Bau eines Parkplatzes, um die katastrophale Parksituation zu verbessern.

Einen Einblick in die Finanzen des Vereins gab der Kassenverwalter Daniel Kolb. Insgesamt sei das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr durch höhere Einnahmen aus Sponsoring und Wirtschaftsbetrieb verbessert worden. Aufgrund von Einsparungen auf der Kostenseite sei im Geschäftsjahr 2017 somit ein deutlicher Gewinn erreicht worden.

Stefan Kurz konnte Positives für die Aktiven berichten. Die Saison 2016/2017 sei mit Platz fünf sehr zufriedenstellend verlaufen, während die zweite Mannschaft in der Kreisliga B4 etwas den Ansprüchen hinterher hinkte. In der aktuellen Saison befinde man sich im Umbruch, was sich auch in mittelmäßigen Tabellenplatzierungen der beiden Aktiven-Mannschaften widerspiegele. Dennoch sei mit der Verpflichtung von Stefan Rettenmaier als neuem Trainer für die kommende Saison ein klares Zeichen für den Aufbruch gesetzt. Er wird Jürgen Mahal ersetzen, der in dieser schwierigen Übergangszeit das Ruder übernommen hatte.

Abteilungen sind zufrieden

Für die Jugend sprach Simon Huber. Er berichtete über die sportlichen Erfolge und über die Anzahl der gemeldeten Mannschaften und deren Spielstärke. Dabei erwähnte er auch die erfolgreiche Ausrichtung der Hallenturniere sowie die gute Zusammenarbeit mit dem SV Ebnat und dem SV Waldhausen in der Spielgemeinschaft ab der D-Jugend. Besonders erwähnenswert sei die große Zahl an Kindern in den unteren Jugendmannschaften, die dem Verein für die kommenden Jahre sicher positiv weiterhelfen werden.

Dieter Weiland berichtete für die Abteilung „Alte Herren“. Er hob vor allem die steigende Zahl der Teilnehmer an der AH-Radgruppe hervor. Teresa Schuster berichtete für die Abteilung Leichtathletik von Erfolgen auf regionaler und baden-württembergischer Ebene. Die Berichte der Abteilungen Aerobic und Frauenturnen verlas Bernd Mauß in Vertretung der Abteilungsleiterinnen. Leider hat sich in der Zwischenzeit nach dem Tod des langjährigen Leiters Heinz Diebold die Abteilung Freizeittanz aufgelöst.

Ortsvorsteherin Heidemarie Matzik ging in ihrem Grußwort auf die Thematik mit den Parkplätzen ein. Die Maßnahme sei vorerst durch OB Thilo Rentschler gestoppt worden, was nicht nur aus Sicht des FV 08 Unterkochen, sondern auch aller anderer Vereine, die in Unterkochen rund um die Sporthalle und das Häselbachstadion Sport betreiben, nicht nachzuvollziehen ist. Die Parkplatzlage um diese Anlagen herum sei besonders bei gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen, aber auch bei Heimspielen des FV 08 Unterkochen mit normaler Zuschauerzahl und selbst beim Trainingsbetrieb unter der Woche nicht zumutbar.

Bei den Neuwahlen für die kommenden zwei Jahre wurden Helmut Holz, Christoph Kegreiß, Stefan Kurz, Bernd Mauß, Günther Mill einstimmig wiedergewählt. Neu im Gremium ist Simon Burkert, der für Wolfgang Herrmann nachrückt, der gut 35 Jahre dem Vorstandsausschuss angehörte. Andreas Uhl übernimmt für ein weiteres Jahr die Funktion des Kassenprüfers.