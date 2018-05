Die Stimmung beim Fußballverein (FV) 08 Unterkochen ist alles andere als gut. Vorstand und Mitglieder sind sauer und enttäuscht. Seit über 15 Jahren kämpfen sie um weitere Parkplätze am Häselbachstadion. Jetzt schien eine Lösung gefunden worden zu sein, wie die ihrer Ansicht nach katastrophale Parksituation verbessert werden kann. Doch daraus wird erst einmal nichts. Den Ärger darüber hat vor allem Ortsvorsteherin Heidemarie Matzik jüngst abbekommen, sagt der Vorsitzende Bernd Mauß.

Idyllischer und schöner könnte eine Sportstätte nicht liegen. Mitten im Grünen befindet sich das Häselbachstadion, das seit 1964 die Heimat des FV 08 Unterkochen ist. Doch von einer Idylle kann im 500 Mitglieder starken Verein derzeit keine Rede sein. Gereizt war auch die Stimmung bei der vergangenen Hauptversammlung, in der Unterkochens Ortsvorsteherin Heidemarie Matzik den anwesenden Vereinsmitgliedern erklärte, dass das geplante Vorhaben, weitere Parkplätze für das Stadion zu bauen, erst einmal auf Eis liegt. Eine Tatsache, die weder Vorstand noch Mitglieder nachvollziehen können. „In einem Gespräch mit OB Thilo Rentschler, das Heidemarie Matzik in der nächsten Zeit organisieren will, soll er die Beweggründe dafür nennen, warum die Maßnahme gestoppt worden ist“, sagt Mauß.

Über Jahre ist viel versprochen worden, aber nichts passiert

Das Parkplatzproblem am Häselbachstadion ist nicht neu. Bereits zu Zeiten des Ortsvorstehers Karl Maier kam dieses fortlaufend aufs Tapet. Versprochen wurde immer viel, passiert ist allerdings nichts, sagt Mauß. Erst unter Heidemarie Matzik sei Bewegung in die Sache gekommen. Der ursprüngliche Plan, dass die Stadt die Wiese gegenüber des Vereinsheims kauft, sei an den Preisvorstellungen des Eigentümers gescheitert. Das Geld, das ihm die Stadt angeboten habe, sei ihm zu wenig gewesen, sagt Mauß. Allerdings habe er sich darauf eingelassen, dass die Stadt die Wiese von ihm pachtet. „Die Pacht würden wir als Verein dem Eigentümer zahlen“, sagt Mauß. Die Herstellung eines geschotterten Parkplatzes mit 45 Plätzen für einen fünfstelligen Betrag wäre indes Sache der Stadt. Die Kosten seien bereits in der Finanzplanung der Stadt eingestellt gewesen, und auch der fertige Plan liege seit geraumer Zeit bei der Ortsvorsteherin, sagt Mauß. „Das hat uns Hoffnung gemacht.“

Gerne möchte Stefan Kurz vom Vorstand des FV 08 Unterkochen OB Thilo Rentschler einmal einladen, „damit er sieht, wie es hier zugeht“. Bei gut besuchten Trainingsabenden und bei Heimspielen herrsche das reinste Chaos. Gerade einmal 14 Parkplätze gibt es am Vereinsheim. Hier hoch fahren etwa Eltern, wenn sie ihre Kinder zum Training bringen, oder eben auch Besucher bei Fußballspielen. Sind die Plätze belegt, wird seitlich an der ohnehin schmalen Straße bis nach unten geparkt, sagt Kurz. In Hochzeiten seien das zwischen 50 und 70 Autos. Wer nur kurz hochfahren und gleich wieder wegfahren möchte, habe ein Problem, hier mühelos zu wenden. Und komme diesem dann noch ein Auto aus Richtung Glashütte entgegen, müsse ein ganzes Stück rückwärts gefahren werden. Dass es hier nicht regelmäßig kracht, sei ein Wunder.

Beschwerden gebe es auch regelmäßig von Bewohnern der Glashütte, die kaum mit ihrem Auto an der Parkschlange vorbei in ihr Wohngebiet kommen. Und wenn dann noch ein Traktor oder Lastwagen hier durch will, sei das der Super-Gau. Auch ein Rettungswagen oder die Feuerwehr habe in diesem Nadelöhr keine Chance, durchzukommen. Wegen der verheerenden Situation regelmäßig zu Gast seien auch die Polizei und das Ordnungsamt, dessen Mitarbeiter fleißig Knöllchen verteilten.

„Der Vorwurf, wir vom Verein seien zu faul zum Laufen, stimmt nicht“, sagt Mauß. Die Verantwortlichen des Vereins parkten nicht am Vereinsheim, sondern unterhalb des Häselbachstadions und würden hochlaufen. „Zudem schreiben wir laufend die Betreuer und Trainer an und weisen darauf hin, nicht zu den oberen Parkplätzen zu fahren“, sagt Kurz. Und weiter: „Einen Einfluss darauf, dass nicht doch trotzdem jemand hochfährt, haben wir nicht. Und auf auswärtige Besucher, die von überall her zu den Heimspielen kommen, können wir schon gar nicht einwirken.“ „Und wir können weder den Parkwächter spielen, noch übernehmen wir eine Verantwortung dafür, wenn im schlimmsten Fall kein Rettungsfahrzeug hier mehr durchfahren kann.“

Ein Problem sei auch, dass die unteren Parkplätze ständig belegt seien. 34 Stück – 24 wurden durch die Verlegung der Skateranlage geschaffen – stehen dort zu Verfügung. Sind diese besetzt, werde zum Vereinsheim hochgefahren, oder es würden die Plätze der Kleingartenanlage und des Pétanque-Clubs in Beschlag genommen, was wiederum dort für Ärger sorgt, sagt Kurz.

Parkplatz würde für Vereineine Entlastung bringen

Erschwerend komme hinzu, dass derzeit wegen der Erschließung des Wohngebiets Hungerbühl auch an der Fest- und Sporthalle nur acht Parkplätze zur Verfügung stehen. „Nach Ende der Maßnahme entstehen hier erfreulicherweise zwar rund 100 Stellplätze. Doch auch diese werden bei gleichzeitigen Veranstaltungen, aber auch bei Heimspielen des FV 08 Unterkochen wie etwa dem Derby gegen Waldhausen, zu dem 400 Besucher kommen, nicht ausreichen“, ist sich Stefan Kurz sicher.

Die 45 zusätzlichen Plätze, die auf der Wiese gegenüber des Vereinsheims geschaffen werden könnten, würden eine Entlastung bringen und könnten auch von Besuchern der Sport- und Festhalle genutzt werden, meint Mauß.

Stadt schließt Bau eines Parkplatzes nicht aus

Die Lösung, zusätzliche Parkplätze auf einem Grundstück gegenüber dem Vereinsheim anzulegen, sei nicht vom Tisch, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch. Um kurzfristig dem Verein zu helfen und das Parkplatzangebot zu erhöhen, wurde Ende 2017 die an der Westseite befindliche Skateranlage abgebaut und an den Knöckling-Spielplatz verlagert, sagt Haisch. Dadurch konnten 24 zusätzliche Parkplätze geschaffen werden, sodass insgesamt 34 Plätze zur Verfügung stehen.

Zudem werden an der Fest- und Sporthalle insgesamt über 100 Parkplätze geschaffen. Im Zuge der Erschließung des Baugebiets Hungerbühl werden an der Ostseite der Sporthalle entlang der Zufahrtsstraße in das Wohngebiet Hungerbühl über 30 Parkplätze erstellt, sagt Haisch. Mit der Fertigstellung dieser Parkplätze werde bis Ende des Monats gerechnet. Dazu kommen, so Haisch, noch weitere rund 70 Parkplätze weiter östlich, parallel zur Zufahrtsstraße. Diese sollen bis Ende 2018 fertig gestellt sein.

„Wir wollen jetzt beobachten, wie sich die Parksituation vor Ort entwickelt“, sagt Haisch. Sollte es weiterhin zu Problemen kommen, könne die Ortschaftsverwaltung den Bau eines Parkplatzes im Haushalt der Stadt anmelden.