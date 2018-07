Französische Schüler pflanzen einen Freundschaftsbaum in Unterkochen

Seit 1986 besteht an der Kocherburgschule Unterkochen eine Schulpartnerschaft mit der Ecole Calmette et Guerin aus Saint Lô, der Partnergemeinde von Aalen. Begründet wurde diese Schulfreundschaft vom damaligen Rektor der Schule, Peter Kuhn, und dem Direktor der Schule aus Saint Lô, Jean Manautines.

Federführend und lebendiger Motor auf deutscher Seite war jedoch von Anfang an Ute Grimm, die diesen lebendigen Schüleraustausch zusammen mit ihrer französischen Kollegin und jetzigen Schulleiterin Nadine Lebroussois über 25 Jahre geprägt und entwickelt hat. So sind auch bei den Lehrkräften und bei den beteiligten Schülerinnen und Schülern viele freundschaftliche Bande entstanden.

Im zweijährigen Turnus kommt eine Schülergruppe der Abschlussklasse der École Primaire zusammen mit ihren Lehrern für eine Woche nach Unterkochen, und im Jahr darauf erfolgt der Gegenbesuch der deutschen Schülerinnen und Schüler. Da die Kinder in Gastfamilien aufgenommen werden, erfahren sie das Leben des Gastlandes aus erster Hand. Daneben gibt es ein umfangreiches Animationsprogramm.

Mehrere hundert Schüler haben in den vergangenen 25 Jahren auf diese Weise ihren europäischen Nachbarn kennengelernt und dabei Erfahrungen gesammelt, die für die eigene Entwicklung hilfreich waren.

Schüler erleben viele Höhepunkte

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Schüleraustauschs, der im Schulleben der Kocherburgschule fest verankert ist, wird es beim Aufenthalt der französischen Schülergruppe vom 8. bis 14. Juni besondere Höhepunkte geben. An zwei Tagen werden die Einrichtungen der Stadt Aalen besucht. Der Empfang im Rathaus, ein Picknick im Stadtgarten, Einfahrt in den Tiefen Stollen, Spielen im Tannenwälde, das Limesmuseum sowie die Einführung in das Petanquespiel durch Mitglieder des Vereins werden dabei eindrucksvolle Erlebnisse sein.

Beim Tag in der Heimatgemeinde Unterkochen dürfen die Kinder im Anschluss an die Besichtigung der Marienwallfahrtskirche und den Empfang im Rathaus Unterkochen eigene Versuche im Brezelbacken in einer Bäckerei starten. Gestärkt durch ein Mittagessen in der Schule, das von den Gastgeberkindern bereitet wird, klingt der Tag bei einer Wanderung zum Kocherursprung aus. Bei einem Ausflug ins Allgäu lernen die Gäste aus der Normandie gebirgige Regionen und tiefe Schluchten kennen. Ein zweiter Ausflug führt zum Schwabenpark.

Am Samstag, 12. Juni, findet um 18 Uhr die Jubiläumsfeier in der Schule statt. Als Höhepunkt wird auf dem Schulgelände ein Freundschaftsbaum gepflanzt, der eigens von der Stadt Saint Lô zu diesem Anlass per Lastwagen nach Aalen transportiert wurde.