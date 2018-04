Der Bezirksbienenzüchterverein Aalen kann in diesem Jahr auf sein 125-jähriges Bestehen zurückblicken. Gegründet wurde er 1893 in Abtsgmünd als „Bienenzuchtverein und Obstbauverein“. Damit gehört er zu den Organisationen im Ostalbkreis, die praktischen Naturschutz schon zu einer Zeit betrieben haben, als das Umweltbewusstsein in der Öffentlichkeit noch weit zurück lag. 1902 wurde der Sitz des Vereins nach Aalen verlegt. Da bei den Versammlungen entweder die Imker oder die Obstbauern zu kurz kamen, wurde 1912 der Beschluss gefasst, den Verein zu teilen. Heute bewirtschaften die 290 Mitglieder etwa 2000 Bienenvölker.

Im Rahmen des Württembergischen Imkertags gibt es in der Festhalle Unterkochen an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr eine große Imkereiausstellung mit Informationen und Führungen für Besucher und Schulen über Bienen, deren Haltung und Imkerei. Am Samstag, 14. April, ist um 9.30 Uhr die Begrüßung und im Anschluss die Vertreterversammlung des Landesverbandes Württembergischer Imker und die Mitgliederversammlung der Gesellschaft zum Schutze der Natur und der Umwelt durch Bienenhaltung. Bis 16 Uhr gibt es Vorträge und Workshops zu Themen wie „Bienenweide“, „Zecken, eine Gefahr in der Natur“ und „Wie werde ich Imker?“. Ab 19 Uhr ist ein Festabend mit Ehrungen und Unterhaltungsprogramm geplant. Um teilzunehmen, ist eine Anmeldung beim Vorsitzenden Kurt Lindorfer unter imkerverein-aalen@tonline.de erforderlich. Am Sonntag, 15. April, gibt es weitere Vorträge unter anderem von einer Ernährungsberaterin. Wer die Workshops vom Vortag verpasst hat, kann dies nachholen. Um 10.30 Uhr findet die Honigprämierung statt.