Schüler der Kocherburgschule haben jüngst ein Musical aufgeführt. Es ging um den Tag, als der Zirkus verboten werden sollte.

In der Aufführung erzählten die Kinder die Geschichte vom Zirkus „Buntelli“, in dem Artisten die Zuschauer in ihren Bann ziehen. Als zwei Verwaltungsbeamte auftauchen und den Zirkus verbieten wollen, da sie in diesem einen unkontrollierten Spaß und reines Chaos sehen, ist die Zukunft des Spektakels in Gefahr. Mit allen Tricks setzen sich die Artisten zur Wehr. Durch einen musikalischen Bürgerentscheid retten die Beteiligten den Zirkus „Buntelli“.

Die Besucher belohnten die Aufführung der Kocherburgschule mit tosendem Applaus. Schulleiterin Anita Stark zog ihren Hut vor der Leistung der 50 Grundschulkinder und der Schüler-Lehrer-Band. Einstudiert hatten das Musical Anja Grimm und Claudia Wötzel.