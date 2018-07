Unter dem Motto „Den Tagen mehr Leben geben“ stellt Helga Schmid, Leiterin des Maja-Fischer-Hospizes in Ebnat, die Einrichtung am Mittwoch, 4. Juli, um 19.30 Uhr im Albert-Schweitzer-Haus in Unterkochen vor. Mit dabei sind der für das Haus zuständige evangelische Pfarrer Manfred Metzger und Michael Maas als einer der verantwortlichen Ärzte.