Noch bis zum 30. April dreht sich in der Unterkochener Bücherei alles um das Thema „Bienen und Wildbienen“. Anlässe zu dieser Buchausstellung sind der Württembergische Imkertag, der am 14. und 15. April in Unterkochen stattfindet, und das 125-jährige Bestehen des Bezirksbienenzüchtervereins Aalen. Ausgeliehen werden können die Medien ab 18. April, zu sehen ist die Ausstellung während der Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.