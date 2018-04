Der Chor Canto Vivo des Liederkranzes Ebnat veranstaltet am Donnerstag, 19. April, um 20 Uhr ein Konzert mit Clemens Bittlinger in der Friedenskirche in Unterkochen. Mit den zwölf Songs seiner neuen CD „Unerhört“ entlarve der Liedermacher und Pfarrer „mal humorvoll, mal nachdenklich die Selbsttäuschungen einer sich immer rasanter entwickelnden digitalisierten Welt“, heißt es in der Ankündigung. Begleitet wird er von Adax Dörsam und David Kandert. Bittlinger, 1959 in Mannheim geboren und in Rimbach im Odenwald zuhause, ist Schöpfer vieler neuer gesitlicher Lieder, aber auch von Kinderliedern. Zudem ist er als Buchautor tätig.