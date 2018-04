Zu Gunsten der Aalener Tafel findet am Sonntag, 22. April, in Unterkochen eine Benefiztour für Mountainbiker und Läufer statt. Start und Ziel ist am Sportplatz am Kocherursprung.

Gegen eine Startgebühr von zehn Euro, die an den Kocherladen gespendet wird, können Sportler zwischen zwei Bike- und einer Laufstrecke wählen. Für Mountainbiker gibt es eine Einsteigertour mit rund 500 Höhenmetern und 28 Kilometern Fahrtstrecke. Fortgeschrittene radeln 30 bis 40 Kilometer und 800 Höhenmeter. Die Laufstrecke Richtung Kocherursprung und Kocherburg ist zwischen acht und zehn Kilometer lang. Alle Touren werden von Guides begleitet.

Die Kasse öffnet um 9 Uhr. Fortgeschrittene Biker starten um 10 Uhr, Einsteiger um 10.30 Uhr. Läufer gehen um 11 Uhr an den Start. Für Kinder und Familien gibt es einen Geschicklichkeitsparcours und ein Programm. Veranstalter sind unter anderem Bike & Berg und die Deutsche Initiative Mountainbike (Interessenvertretung Ostwürttemberg).