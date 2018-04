Autofahrer übersieht Roller

Am Mittwochmorgenist ein 28-jähriger Autofahrer gegen 6.25 Uhr aus dem verkehrsberuhigten Bereich an der Dorfmühle in die Aalener Straße eingefahren, um dort zu wenden und zurückzufahren. Dabei übersah er einen von links kommenden und bevorrechtigten 62-jährigen Roller-Fahrer, der durch den Anstoß stürzte und sich dabei leicht verletzte. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle wurde er zur weiteren Behandlung ins Ostalb-Klinikum eingeliefert. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf 3700 Euro geschätzt.