Mit Verletzungen auf dem Boden liegend wurde ein 62-jähriger Mann am Freitag gegen 2.35 Uhr in der Heidenheimer Straße von einem Passanten angetroffen. Der Verletzte gab an, dass zwei Personen aus einem Fahrzeug gestiegen seien, auf ihn einschlugen und eintraten. Anschließend seien die ihm völlig unbekannten Angreifer weitergefahren. Die Polizei Aalen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Telefon 07361 / 5240 zu melden.