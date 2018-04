Beim Handels- und Gewerbeverein (HGV) Unterkochen ist man mächtig verärgert. Der Grund: Am 16. Juni ist parallel zu den Unterkochener Bärentagen die lange Einkaufsnacht in Aalen geplant.

Bei der Hauptversammlung im „Läuterhäusle“ hob die HGV-Vorsitzende Brigitte Willier hervor, dass man den Termin der Bärentage am 16. und 17. Juni rechtzeitig festgelegt und bekannt gemacht habe. Doch offensichtlich sei dies den Aalener Geschäftsleuten gleichgültig. Sie finde es schade, dass ein von ehrenamtlichem Engagement getragenes Fest wie die Bärentage von einer „reinen Kommerzveranstaltung“ wie der langen Einkaufsnacht in Aalen beeinträchtigt werde.

Wie weiter zu erfahren war, ist wie in den Vorjahren das Unterkochener Kinderfest in die siebten Bärentage auf dem Rathausplatz eingebunden. Am Samstagabend, 16. Juni, spielt die Band „Till Monday“ und am Sonntag, 17. Juni, gibt es ab 16.30 Uhr ein großes Public Viewing mit dem WM-Fußballspiel Deutschland gegen Mexiko.

In ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr erwähnte Willier neben den gelungenen Bärentagen den Adventszauber auf dem Rathausplatz. Diese Veranstaltung werde von Jahr zu Jahr besser angenommen. Auch 2018 wolle man wieder einen Adventszauber veranstalten.

Weinfest steht nicht mehr auf dem Programm

Nicht mehr auf dem Programm des Handels- und Gewerbevereins steht das Weinfest, das immerhin zwölfmal stattgefunden hat. Nach Auskunft von Brigitte Willier haben sich zuletzt zu wenige HGV-Mitglieder am Arbeitseinsatz bei diesem Fest beteiligt. Eine Ersatzveranstaltung werde es nicht geben, man konzentriere sich auf die Bärentage und den Adventszauber.

Kassiererin Hannelore Barth-Weidner berichtete von einer soliden Finanzlage des Vereins. Der stellvertretende Ortvorsteher Ulrich Starz attestierte den Gewerbetreibenden ein großes Engagement. Was der HGV anpacke, habe immer Hand und Fuß.

Angesprochen wurden noch verschiedene Werbeaktivitäten. Dabei sollen insbesondere die kurzen Wege und der gute Service in Unterkochen hervorgehoben werden.