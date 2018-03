In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Fachsenfeld kündigte Ortsvorsteher Jürgen Opferkuch für den 22. März um 12.30 Uhr den ersten Spatenstich für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Waiblingen an. Die Bauarbeiten sollen bis Oktober dieses Jahres abgeschlossen werden.

Eine weitere Mitteilung des Ortsvorstehers betraf die Verkehrsschau, die sich am 15. Februar mit der Situation in der Ortsdurchfahrt von Fachsenfeld befasst habe. Verkehrsmessungen hätten ergeben, dass in lediglich 1,5 Prozent der Fälle die vorgeschriebene Geschwindigkeit überschritten wurde. Auf dieser Grundlage gebe es keine Möglichkeit, hier etwas zu ändern.

Die CDU-Fraktion hat nach Auskunft von Opferkuch den Antrag gestellt, im Zuge des Baus eines Fuß- und Radweges nach Dewangen die Bushaltestelle in den Bereich des Kriegerdenkmals zu verlegen. Das Denkmal könnte auf den Fachsenfelder Friedhof verlegt werden.

Parkprobleme am Schloss

Immer wieder ein Ärgernis ist in Fachsenfeld die Parksituation beim Schloss. Hier soll in Zukunft bei Veranstaltungen auf die vorhandenen Parkmöglichkeiten hingewiesen werden. Beim Konzert der „Stumpfes“ im Juli will man die Straße ganz sperren.

In der 30er-Zone in der Heisenbergstraße sollen Geschwindigkeitsanzeigen (Smileys) aufgestellt werden, um die Autofahrer auf die Geschwindigkeitsbegrenzung hinzuweisen.