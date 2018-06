In der Hauptversammlung des VdK-Ortsvereins im Schützenhaus in Fachsenfeld, stellte die in einer Sonderversammlung im November gewählte neue Vorsitzende Ursula Kleemann, das Jahresprogramm des VdK Fachsenfeld/Dewangen 2016 vor. Hauptpunkte waren dabei ein Tagesausflug an den Bodensee, eine Herbstfahrt in die Heilbronner Weinberge nach Bretzfeld und im Advent dann die traditionelle Weihnachtsfeier.

Einen besonderen Augenmerk will die Vorstandschaft des VdK Fachsenfeld Dewangen auf die Barrierefreiheit in den beiden Stadtbezirken richten. Insbesondere und aktuell auf das neu zu erstellende Rathausgebäude mit Wohnungen, Einkaufsladen, Metzgerei und Arztpraxis in der neuen Dewanger Dorfmitte. Hier soll seitens des Bauträgers, der „Aalener Wohnungsbau“, anhand der Pläne die Barrierefreiheit berücksichtigt und garantiert werden .

Der neu gewählte stellvertretende Vorsitzende Herbert Reuter stellte die wichtigsten Punkte, für die sich der VdK Gesamtverband einsetzt, kurz vor. Die Problempunkte waren Altersarmut, insbesondere bei Frauen, bevorstehende Rentenerhöhungen, staatliche Altersrente, durch fehlende Zinsen kein Ansparen fürs Alter sowie die Barrierefreiheit. Der vorgetragene Kassenbericht des Kassierers und die vorhandene Kassenlage des Ortsverbandes bietet eine solide Grundlage für die zukünftigen Aufgaben des Vereins. Der Ortsvorsteher von Fachsenfeld Jürgen Opferkuch bedankte sich bei den neuen Vorständen dafür, dass sie sich für das Amt im Verein zur Verfügung gestellt haben und somit eine vorgeschlagene Auflösung des Ortsverbandes in der im November stattgefundenen Versammlung verhinderten.

Geehrt wurde der ehemalige Vorsitzende Walter Pöpper für seine über 25 jährige Tätigkeit als Vorsitzender. Für 50 jährige Mitgliedschaft wurde wurde Lucia Wagner ausgezeichnet. Für die Mitgliedschaft über 25 Jahre wurden Maria Stegmaier und Manfred Wenzel geehrt und für zehn Jahre Georg Hügler, Marlis Leinberger, Gerda Merz und Dorothea.