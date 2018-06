Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle und die Drei vom Dohlengässle treten am Mittwoch, 18. Juli, um 20 Uhr auf Schloss Fachsenfeld auf. Kaum einer kennt Land und Leute besser als die Stumpfes. Und so merkt man bei ihrem aktuellen Bühnenprogramm „Heut nemme ond morga net glei“, dass sogar das in Italien gelebte „dolce far niente“ auch in der schwäbischen Lebensart schon immer sprachlich verwurzelt ist. Diesen und vielen anderen Lebensweisheiten gehen die vier skrupellosen Hausmusiker in ihrem Programm auf den Grund.

Karten gibt es im Vorverkauf im Schlossbüro (Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr), an der Schlosskasse (Samstag von 13 bis 17, Sonntag von 11 bis 17 Uhr), bei Reservix und im Stumpfesbüro in Aalen. Einklappen Ausklappen