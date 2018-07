Bei der Hauptversammlung der Senioren Union der CDU aus dem Bereich Welland-Kocher-Lein im „Bären“ in Fachsenfeld ist neben der Neuwahl des Vorstandes die Diskussion mit dem Aalener Landtagsabgeordneten Winfried Mack im Mittelpunkt der Versammlung gestanden. Bei dieser ging es um verschiedene Themen der Landespolitik.

Vorsitzender Peter Kuhne betonte, dass sich der Ortsverband in den vergangenen Jahren bei allen Wahlkämpfen eingebracht und auf den Veranstaltungen der CDU und der Senioren Union Ostalb immer mit starker Präsenz geglänzt habe. Daneben konnten auch eigene Veranstaltungen das Interesse der Mitglieder wecken, wie der Besuch bei der Gießerei Funk im vergangenen Jahr, der auf große Resonanz stieß. Kuhne dankte dem Vorstand für die geleistete Arbeit.

Die Neuwahlen, die der Geschäftsführer der CDU Ostalb, Tim Bückner, leitete, bestätigten Kuhne im Amt als Vorsitzender und brachten darüber hinaus folgende Ergebnisse: Stellvertretender Vorsitzender: Hort Schurr; Schatzmeister: Wolfgang Winter; Schriftführerin: Heidi Kurz; Beisitzer: Franz Lessle, Hans Ohnewald, Ottmar Rettenmaier, Rolf Ringler, Hans Schultheiss, Lorenz Waibel, Bruno Wiedmann.

In Grußworten dankten der Kreisvorsitzende der Senioren Union Ostalb, Johann Hoffer, und der Ehrenvorsitzende der Senioren Union Nordwürttemberg, Rolf Rapp für die geleistete Arbeit des Ortsverbandes, insbesondere für die Wahlkampfunterstützung.

Die Diskussion mit Winfried Mack drehte sich um breit gestreute Themen der Landespolitik. Ein besonderes Anliegen der Senioren Union, die Stärkung der Polizei in der Fläche, nahm Mack dankbar auf. Zu der in Berlin geführten Diskussion um die richtige Flüchtlingspolitik forderten die Mitglieder mehrheitlich ein konsequenteres Handeln der Politik, das jedoch abgestimmt und unpopulistisch erfolgen müsse. Gespannt zeigten sie sich vor diesem Hintergrund über den Ausgang der Landtagswahlen in Bayern im Herbst.