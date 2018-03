Von Deutsche Presse-Agentur

Wie entkommt man unerkannt mit einem 48 Tonnen schweren, roten Autokran? Dieben ist dieses Kunststück in Stuttgart offenbar gelungen: In der Nacht zum Montag stahlen sie einen Kran von einem Firmengelände und entkamen darin offenbar über mehrere hundert Kilometer, ohne von der Polizei gefasst zu werden. Mehrere Zeugen nordöstlich von Stuttgart hätten angegeben, den Kran gesehen zu haben, sagte der Geschäftsführer von Paule Schwertransporte, Rainer Schmid, am Donnerstag.