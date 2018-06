Das Schloss Fachsenfeld bietet am Sonntag, 10. Juni, eine Kräuterführung an. Mit Ingrid Ruf spazieren die Besucher um 10 Uhr durch den Schlosspark, wobei sie die Vielfalt der Kräuter kennen und anwenden lernen. Danach zeigt Ruf in der Tenne, wie Kräutersalze und Tinkturen hergestellt werden. Treffpunkt ist der Schlosshof, der Preis pro Person beträgt 15 Euro mit Kaffee und Kuchen.