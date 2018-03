Nach wie vor ist die Position des Vorsitzenden beim Liederkranz Fachsenfeld vakant. Das berichten die Sänger nach ihrer Hauptversammlung, bei der es vor allem um das erfolgreiche vergangene Jahr ging.

Die stellvertretende Vorsitzende Ute Dußling-Ilg blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Ein Höhepunkt war die Serenade im Hof von Schloss Fachsenfeld. Einen Beitrag am Erfolg dieser Veranstaltung hatten Stummfilme, gefertigt von Herbert Köble unter der Regie von Viktoria und Johannes Pfitzer sowie die Moderation von Helmut Argauer. Ein weiterer Höhepunkt war der Theaterherbst unter Regie von Luitgart Schreckenhöfer. In ihrem Ausblick legte Dußling-Ilg Schwerpunkte auf gemeinsame Erlebnisse wie den Jahresausflug. Außerdem feiere der Liederkranz das 25-jährige Bestehen des Frauenchores „FeMusica“ mit einer Soiree in der Herz-Jesu-Kirche am 9. Dezember. Nach Berichten von Schriftführerin Adelinde Bäurle, Kassiererin Heidi Hümer, die von einem finanziell ausgeglichenen Jahr sprach, den Chorleitern Susanne Engel, Katja Pfeiffer-Günther und Ralph Vogelmann, sprachen Albert Hahn von den Gartenfreunden und Mathias Luy vom Musikverein Grußworte. Ortsvorsteher und Ehrendirigent Jürgen Opferkuch betonte, wie wichtig in einer dörflichen Gemeinschaft eine gute Zusammenarbeit der Vereine sei.

Auch in diesem Jahr fand sich bei den Wahlen niemand, der das Amt des Vorsitzenden übernehmen wollte. So blieb die Stelle vakant. Alle weitere Positionen wurden besetzt: Brigitte Koch wurde zur Schriftführerin, Heike Stegmaier zur „FeMusica“-Sprecherin gewählt. Notenwartin Maria Waibel und Fähnrich Olaf von der Recke wurden in ihren Beiratspositionen bestätigt. Georg Kreer wurde als Ersatz für Eugen Weber in den Beirat gewählt, der nach 37 Jahren aus dem Beirat schied.