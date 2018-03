Die 29. Auflage von Jugend trainiert für Olympia im Tennissport ist ein großes Ereignis der Tennis begeisterten Schüler der Grundschulklassen 1 bis 4 im Ostalbkreis gewwesen.

An den Kreismeisterschaften nahmen Grundschulen aus dem Schulamtsbereich Aalen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim teil. Mit zehn gemeldeten Mannschaften (gemischt Mädchen/Knaben) wurden in zwei gelosten Gruppen 100 Einzelspiele in über sechs Stunden ausgetragen.

Es spielten in Gruppe 1 die Mannschaften Kastellschule Pfahlheim 1, Deutsch-Orden-Schule Lauchheim, Dreißentalschule Oberkochen (Tiersteinschule), Ostschule Heidenheim und die Grundschule Waldhausen. In Gruppe 2 die Friedrich-von-Kellerschule Abtsgmünd, die Braunenbergschule Wasseralfingen, die Limesschule Mögglingen, die Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld und Kastellschule Pfahlheim 2 gegeneinander.

Begeisterte Eltern, Großeltern, Trainer und Lehrer beobachteten spannende und faire Spiele der Schülerinnen und Schüler. Die Schüler begeisterten mit gekonnten und langen Ballwechseln. Alle Plätze wurden ausgespielt.

Bei der Siegerehrung erwähnte die Kreisbeauftragte Iris Fischer die Eckdaten dieses Schulsportwettbewerbes, der Ende der 60er Jahre im Hinblick auf die Olympischen Spiele 1972 in München ins Leben gerufen wurde. Sie sagte, dass unter dem Motto Jugend trainiert für Olympia bundesweit in Tennis, Fussball, Handball, Leichtathletik, um nur einige zu nennen, einer der weltweit traditionsreichsten Schulsportwettbewerbe ausgetragen werde.

Den dritten Platz erreichte die Grundschule Waldhausen gegen die Kastellschule Pfahlheim 2. Das Spiel um den 1. Platz gewann die Ostschule Heidenheim gegen die Limesschule Mögglingen.