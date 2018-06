„Olympia ruft – Mach mit!“ hat das diesjährige Motto des Schulfestes an der Reinhard-von-Koenig-Schule geheißen. Ein Jahr lang hatte sich alle Klassen darauf vorbereitet und waren eine Woche lang mit Feuereifer bei der Sache. Es gab Workshops, es wurde getanzt und Joga gemacht. Auch der Gesundheitssport und Fair Play standen im Mittelpunkt. Zudem gab es Gehirnjogging und einen olympischen Parcour in der Sporthalle.

Rektorin Ute Hajszan und ihre in Ländermannschaften angetretenen Schüler samt Lehrern begrüßten die Eltern und Ehrengäste. Gemeinsam wurden auch das olympische Feuer entzündet und die Sieger geehrt. Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann freute sich über so viel Fair Play und Mitmenschlichkeit. Beteiligt an der Projektwoche waren auch Schüler der Konrad-Biesalski-Schule, der VHS und der Aalener Musikschule. Ortsvorsteher Jürgen Opferkuch freute sich über eine lebendige Schulgemeinschaft in Fachsenfeld.

Die Plätze sechs bis vier belegten die Länderteams aus Afrika, Deutschland, Österreich, China und USA während die Medaillen an Schweden, Italien und Russland gingen. Abgerundet wurde die Siegerzeremonie durch das flotte Spiel von Schulchor und Bläserklasse unter der Leitung von Susanne Engel beziehungsweise Chris Wegel.

Der Nachmittag gehörte anschließend Eltern-Kind-Aktivitäten in Schule und Pausenhof und in beiden Sporthallen unter Mitwirkung des Fördervereins und des Partners für Gesundheitssport „Symbioun“. (vo)