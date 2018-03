Über Ostern bietet das Schloss Fachsenfeld Führungen an. Sowohl das Schloss, als auch den Park lernen die Besucher so näher kennen. Schlossführungen sind am Samstag, 31. März, um 13.30 Uhr sowie am Sonntag und Montag, 1. und 2. April je um 11.30 Uhr. Die Parkführung startet am Samstag um 15.30 Uhr, am Sonntag und Montag jeweils um 14 Uhr. Das Schlosscafé hat am Sonntag und Montag von 12.30 bis 18 Uhr geöffnet.