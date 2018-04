In ihrer Frühjahrsausstellung zeigt die Stiftung Schloss Fachsenfeld Papierarbeiten, Leinwandbilder und Wandgemälde des in Aalen geborenenen Künstlers Achim Brückner. Ausstellung unter dem Titel „Welttheater“ wird am Sonntag, 22. April, um 11 Uhr im Pleuersaal des Schlosses eröffnet.

Brückner ist 1969 in Aalen geboren und aufgewachsen. Seinen Kunstunterricht am Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen bei Professor Helmut Schuster hat er bester und prägender Erinnerung. Der heute in Nürtingen lebende Künstler stammt aus Dewangen hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Grund- und Hauptschullehrer hinter sich. Sein künstlerisches Zweitstudium hat er an der Stuttgarter Kunstakademie absolviert und an der Kunstakademie in Madrid ergänzt und abgeschlossen.

Brückner bezeichnet sich synonym zum Begriff „Liedermacher“ gern als „Bildermacher“. Für ihn ist das Bild als solches das künstlerische Ziel und nicht ein inhaltliches Konzept. Kennzeichnend für ihn ist, dass er die die Figürlichkeit des Realismus ebenso einbezieht wie das freie autonome Spiel der bildnerischen Mittel. Was wie ein Widerspruch anmutet, wird von einem erzählerischen Moment zusammengehalten.

Direkter Bezug zur Erfahrungswirklichkeit

Brückners Menschenbilder und Landschaften haben trotz vieler gestalterischer Freiheiten immer einen direkten Bezug zur Erfahrungswirklichkeit des Betrachters. Sie verdichten sich zu einem Flair, das humorvolle, ironische, ja anzügliche Untertöne signalisiert und so eine gewisse Distanz zur Wirklichkeit aufblitzen lässt. Sein ästhetischer Ansatz und seine bildnerische Konzeption bedienen sich gedanklich vorweggenommener Assoziationen, die sich in collageähnlichen Bilderwelten manifestieren und in ihrer Formarchitektur an Theaterkulissen erinnern.

Die malerische Arbeit von Achim Brückne rumfasst Papierarbeiten, Leinwandbilder (Öl, Eitempera und Acryl) und Wandgemälde (Fresko- und Seccotechniken). Im druckgrafischen Bereich liegt sei Focus auf der Radierung und der Lithographie. Als freier Kunstpädagoge betreut er Künstlergruppen und bietet Workshops im Atelier und Kunstreisen und -aufenthalte an.