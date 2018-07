Um die Baumschätze des Schlossparks dreht sich eine Themenführung am Sonntag, 22. Juli, um 13.30 Uhr auf Schloss Fachsenfeld. Besucher erfahren unter anderem, wie der Mammutbaum nach Fachsenfeld kam oder Wissenswertes über den Amberbaum, Ginko und Co. Treffpunkt ist im Schlosshof. Zudem ist die Spitzwegausstellung am Samstag von 13 bis 17, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf Euro, Schüler und Studenten zahlen 2,50 Euro. Kinder unter zehn Jahren haben freien Eintritt.