Um die zukunftsorientierte Entwicklung in Baden-Württemberg und der Stadt Aalen geht es beim Frühlingsfest des CDU-Ortsverbands Fachsenfeld am Sonntag, 15. April, ab 10.30 Uhr in der Halle der Flaschnerei Pfleiderer im Fachsenfelder Gewerbegebiet. Mit dabei sind Landtagsabgeordneter Winfried Mack, Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle und Thomas Wagenblast als Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. Anschließend wird über die Vorhaben in Fachsenfeld berichtet.