CDU Fachsenfeld: Tomas Sturm ist neuer Vorsitzender

Bei der Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Fachsenfeld ist Tomas Sturm zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Er folgt damit auf Günter Höschle, dessen Stellvertreter er drei Jahre lang war.

Sturm führt mit seiner Frau Britta ein Designbüro, ist Mitglied in vielen Vereinen und engagiert sich in der Vorstandschaft für das Dorffest der Gemeinde. CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Wagenblast gratulierte Sturm und dankte Günter Höschle, der zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Die übrigen Funktionsträger wurden bestätigt. In den Vorstand kamen als Beisitzer neben Adelgunde Trunk, Johannes Schmied, Uli Betzler und Egmont Wilhelm Frau Nadine Patzelt neu hinzu.

Zuvor ging Höschle auf das vergangene Jahr ein, dessen Höhepunkt das Frühlingsfest mit der Europaabgeordneten Inge Gräßle war. In diesem Jahr findet das Frühlingsfest am 15. April statt. Nach Plakataktion wegen der Ortsdurchfahrt Waiblingen habe man nach einem Termin mit dem Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter erreicht, dass der Förderbescheid einging. Im Frühjahr sei Baubeginn. Schatzmeister Dieter Oschwald sprach von einem sehr guten Kassenstand, Schriftführer Karl Mayr würdigte Höschles perfekte Organisation und seine effektive Sitzungsleitung.

Kreisrat Eberhard Schwerdtner ging in seinem Bericht auf die Fusion der Ostalbkliniken ein und verwies auf die Probleme der ärztlichen Versorgung auf dem Land. Wagenblast hatte als Schwerpunkt seines Berichtes die drei B: Bildung, Bäder und Bauplätze. Günter Höschle bedauerte in seinem Bericht aus dem Ortschaftsrat, dass sich im Mittelfeld nichts tue und es an Transparenz und Informationen fehle. Bei der Diskussion ging es um einen Vorschlag von Dieter Oschwald, im Zusammenhang mit dem Radweg nach Dewangen am Mahnmal eine Bushaltestelle einzurichten.