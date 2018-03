Um die Bushaltestelle in der Dewangerstraße, die Verlegung der Bücherei und weitere kommunalpolitische Themen ist es beim Stammtisch des CDU-Ortsverbands Fachsenfeld gegangen. Gefragt waren dabei Ideen für Fachsenfeld.

Insbesondere die Bushaltestelle bewegte die Bürger, denn die bisherige sei wegen eines schmalen Gehwegs unzumutbar. Mit dem „Ausbau des Radwegs zum Steinenfurt sollte unbedingt die Haltestelle beim Ehrenmal am Ortsausgang eingerichtet werden“, heißt es in einer Mitteilung des CDU-Ortsverbands. Mit dem Ausbau der Buchfeldsiedlung werde die Haltestelle an Bedeutung zunehmen.

Was die Verlegung der Bücherei in die Schule anbelangt, solle nochmals geprüft werden, ob es nicht in der Ortsmitte eine bessere Möglichkeit gebe. Auch der Ausbau einer attraktiven Ortsmitte wurde angesprochen. Johannes Schmid freute sich für die Ortschaft Waiblingen, dass es nach dem Einsatz des CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter im März zum Spatenstich für den Ausbau der Ortsdurchfahrt kommt.