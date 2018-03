„Wir haben in den letzten Jahren geklotzt und nicht gekleckert, daher ist die Breitbandversorgung in der Stadt und auch in Fachsenfeld sehr gut.“ Dies hat der Leiter des städtischen Tiefbauamtes, Stefan Pommerenke, im Ortschaftsrat gesagt.

Er verwies darauf, dass in Fachsenfeld die Anbieter Telekom und Netcom unterwegs seien. Die Datengeschwindigkeit betrage bis zu 50 Megabit pro Sekunde, technisch möglich seien auch 100 Megabit. Im neuen Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker würden Glasfaserkabel bis zum Gebäude verlegt. Außerdem werde die Reinhard-von-Koenig-Schule dieses Jahr noch an das städtische Breitbandnetz angeschlossen.

100 Megabit nicht möglich

Ortsvorsteher Jürgen Opferkuch verwies darauf, dass in der geplanten Ortsdurchfahrt von Waiblingen Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt werden. Dies gehöre inzwischen zum Standard wie Strom- und Gasleitungen. Rainer Hofmann (CDU) betonte, dass in Fachsenfeld bisher lediglich Datengeschwindigkeiten von bis zu 50 Megabit angeboten werden. 100 Megabit seien derzeit nicht möglich.

Der stellvertretende Leiter des Stadtplanungsamtes, Alexander Krämer, erläuterte den Zwischenbericht zum Thema „Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2030“. Das Konzept enthalte eine Vielzahl an Einzelprojekten, die alle zusammenhängen würden. Für Fachsenfeld sei das Schloss ein wichtiger Kristallisationspunkt, und auch die weitere Wohnbauentwicklung habe eine große Bedeutung.

Bürgerforum am 15. Juni

Günter Höschle (CDU) sprach von einem „guten Konzept für die nächsten zehn Jahre“. In Aalen und in den Ortsteilen bewege sich viel. Für Fachsenfeld sei es sehr wichtig, die gute örtliche Infrastruktur zu erhalten. Hans Kümmel (SPD) meinte, dass beim Bürgerforum am 15. Juni noch neue Anregungen seitens der Bevölkerung kommen würden, und Sabine Kollmann (Freie Wähler) plädierte dafür, dass sich die städtische Wohnungsbaugesellschaft stärker in Fachsenfeld engagiere.

„Alles ist im Fluss, nichts ist statisch“, sagte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, als er zusammen mit dem Leiter des städtischen Umwelt- und Grünflächenamtes, Rudolf Kaufmann, die Spielraumleitplanung der Stadt vorstellte. Der Status quo sei sehr gut, unterstrich Steidle.

Hans Kümmel vermisst in Fachsenfeld ein Spielplatzangebot für Kinder unter sechs und unter drei Jahren. Dies ist nach Auskunft von Rudolf Kaufmann nicht möglich, da aus haftungsrechtlichen Gründen erst Spielgeräte für Kinder ab sechs Jahren zulässig seien. Sabine Kollmann meinte, man solle in Fachsenfeld mehr Spielplätze für 14- bis 18-Jährige Jugendliche konzipieren, auch wenn dies bei den Anwohnern wegen des befürchteten Lärms umstritten sei. Günter Höschle nannte die Spielraumleitplanung ein „höchst pädagogisches Konzept“. Dies sei gut so. Der Ortschaftsrat stimmte der vorgelegten Planung einmütig zu.