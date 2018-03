Beim Musikverein Fachsenfeld hat sich einiges getan

Der Musikverein Fachsenfeld hat in seiner Jahreshauptversammlung auf ein Jahr der Veränderungen zurückgeblickt. Unter anderem wurde im Sommer der langjährige Dirigent Chris Wegel verabschiedet.

Der Vorsitzende Andreas Maile bedankte sich bei seinen beiden Stellvertretern Harald Grimminger und Matthias Luy, beim Hauptausschuss, dem Jugendausschuss den Jugenddirigenten und bei allen Musikern für ihr Engagement. Alle hätten dazu beigetragen, die vielfältigen Aufgaben des Vereins zu bewältigen. Mailes besonderer Dank galt Chris Wegel, der fast 20 Jahre lang die musikalischen Geschicke des Vereins geleitet hat. Die meisten aktiven Musiker wurden von ihm ausgebildet und sind durch ihn in das Hauptorchester integriert worden.

Bei seinem Rückblick in das zurückliegende Vereinsjahr berichtete Andreas Maile von zahlreichen Aktivitäten. Höhepunkte waren das traditionelle Frühjahrskonzert, das Dorffest in Fachsenfeld und das Kreisverbandsmusikfest in Tannhausen.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Chris Wegel wurde der Musikverein schnell fündig. Der Dirigent Normand Deschênes freue sich bereits jetzt schon auf das Frühjahrskonzert am 24. März in der Wöllwarth-Halle in Fachsenfeld.

112 Kinder und Jugendliche werden ausgebildet

Der Musikverein zählt derzeit 461 Mitglieder, berichtete die Schriftführerin Claudia Ferschmann. 46 Musiker sind im Hauptorchester im Alter zwischen 13 und 68 Jahren. Im Jugendorchester sind es 30 Musiker, bei den Jüngsten im Vororchester „Primusicus“ spielen 15 Kinder. Mit der musikalischen Früherziehung, dem Blockflötenunterricht, der Ausbildung an verschiedenen Instrumenten und der Bläserklasse sind insgesamt 112 Jugendliche und Kinder in Ausbildung.

Trotz größerer Investitionen für das Musikerheim und für den Instrumentenkauf berichtete Kassiererin Stefanie Schramm-Graupner von einer soliden Kassenlage. Kassenprüferin Carmen Voßler bestätigte eine ordentliche Kassenführung.

Über die Jugendaktivitäten berichtet der Sprecher des Jugendausschusses Max Bodamer. Ein besonderes Ereignis sei das Jugendkonzert mit dem Gast-Jugendorchester aus Hüttlingen, dem Jugendorchester und Jugendvororchester aus Fachsenfeld gewesen.„Primusicus“ wird mittlerweile alleine von Verena Vogel geleitet. Sie wurde bisher von Melanie Graf unterstützt. Das Jugendorchester wird von Manuel Modes dirigiert. Abschließend konnte der Jugendsprecher Max Bodamer sieben junge Musiker zur bestandenen D1 Prüfung gratulieren und überreichte Präsente und die Lehrgangsausweise. Teilgenommen haben Jule Brenner, Linus Geiger, Jonas Hägele, Luca Löffelad, Paul Sagemüller, Christian Vogel und Lina Voßler.

Amt des Vorsitzenden wird nicht besetzt

Ortsvorsteher Jürgen Opferkuch bedankte sich für die großartige Arbeit, die beim Musikverein geleistet wird. Vor allem die Jugendarbeit sei die beste Sozialarbeit.

Bei den Wahlen stellte sich der Vorsitzende Andreas Maile nicht mehr zur Wahl. Die Versammlung entsprach dem Vorschlag des Hauptausschusses und der Posten wurde zunächst nicht wiederbesetzt. Wiedergewählt wurden der bisherige Musikervorstand Matthias Luy, die Kassiererin Steffi Schramm-Graupner und die Schriftführerin Claudia Ferschmann. Der aktive Ausschuss setzt sich mit den Beisitzern Joachim Voßler, Monika Kreer, Wolfgang Geiger und den neuen Mitgliedern Fabian Weiß und Max Bodamer zusammen. Ausgeschieden sind Laura Kirchknopf und Melanie Reiter.

Grußworte überbrachten Adelinde Bäuerle vom Gesangsverein Liederkranz Fachsenfeld und Johannes Schmid vom Verein der Gartenfreunde. Für 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurde Eugen Stegmaier geehrt.