18-Jähriger kommt ins Schleudern

Am Montag ist ein 18-jähriger Autofahrer auf der Kirchstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs gewesen. Der junge Mann, der erst seit wenigen Tagen im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erschrak, als ihm gegen 20.35 Uhr auf Höhe der Einmündung Karolinengasse ein Fahrzeug entgegenkam. Dadurch kam er auf der schneeglatten Straße in Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte gegen eine Straßenlaterne und eine Buchenhecke. Der Fahrzeuglenker wurde zur ambulanten Behandlung seiner Verletzungen ins Ostalb-Klinikum eingeliefert. An seinem Pkw entstand Totalschaden.