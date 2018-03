Zuhören macht einfach Spaß

Glaube, Hoffnung Liebe – unter diesem Leitgedanken ist am Palmsonntag ein Soiree-Konzert der Handharmonikafreunde Ebnat gestanden. Das Akkordeonorchester unter der Leitung von Stanimir Uzonov überzeugte die Zuhörer im Gemeindezentrum mit sauberer Intonation und mit einem hohen Einfühlungsvermögen in den jeweiligen Charakter der Kompositionen.

Zunächst zeigte Stanimir Uzunov sein Können als Solist. Er spielte in vehementem Tempo die „Rhapsodia No. 2 in c-Moll“ von Pietro Frossini, interpretierte die „Rhapsodia azzurra“ von Bio Boccosi betont gefühlvoll und erzeugte dann bei den „Variationen Occhi neri“( Schwarze Augen) von Luiggi Lenaro mysthisch anmutende Klänge.

Konzentriert und versiert

Das Hauptorchester der Handharmonikafreunde präsentierte sich voll konzentriert, spielfreudig und technisch versiert. Es machte einfach Freude den Akkordeonspielern zuzuhören. Den Glauben versinnbildlichten ein „Concerto aus Rondo Veneziano“, eine „Aria“ aus der dritten Violin Sonata von Gregor Friedrich Händel und ein Präludium und Fuge in a-Moll im Stile Buxtehudes von Matyas Seiber. Das Orchester bewältigte die Tonart- und Tempiwechsel mit Bravour, spielte ausdrucksstark und erwies sich als homogener Klangkörper.

Thematisch der Hoffnung zugeordnet waren das „Intermezzo“ von Adamo Volpi und das „Palladio“ des zeitgenössischen Komponisten Karl Jenkins und der Liebe widmete sich das Ensemble mit „Libertango“ von Astor Piazzolla und mit „La Storia“ von Jacob de Hahn. Cesar Francks “Panis angeligus“ richtete sich an den Gott, der unser Leben sinnvoll macht und für unsere Vergebung gestorben ist.

Der langanhaltende Applaus des Publikums war für Dirigent Stanimir Uzunov und für die Musiker der verdiente Lohn für eine hervorragende Leistung.