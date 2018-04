Wallfahrt zum Fest der Ebnater Freude

Zum diesjährigen Fest der Ebnater Freude am Sonntag, 6. Mai, findet eine Sternwallfahrt der Seelsorgeeinheit Vorderes Härtsfeld / Oberes Kochertal statt.

Um 14.30 Uhr beginnt die Eucharistiefeier in Maria Eich mit dem Musikverein und dem Kirchenchor Ebnat. Abmarsch in Unterkochen ist um 13.30 Uhr am Rochele. Start in Ebnat ist um 14 Uhr an der Kirche.

Los geht’s in Oberkochen um 13.30 Uhr am Römerkeller. Abmarsch der Wallfahrer in Waldhausen ist um 13.30 Uhr in Hohenberg beim Wasserturm. Bei schlechter Witterung ist die Eucharistiefeier um 14 Uhr in der Pfarrkirche Ebnat. Für die Wallfahrer gibt es reservierte Sitzplätze an Maria Eich.