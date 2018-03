Krankheitsbedingt muss die Rems-Murr-Bühne die Vorstellung „Unkraut“ am 24. März in der Ebnater Jurahalle absagen. Weil sich auf die Schnelle kein Ersatztermin gefunden hat, können Eintrittskarten in der VR-Bank-Filiale Ebnat zurückgeben werden.

Außer in der VR-Bank-Filiale Ebnat können Eintrittskarten auch am Montag, den 26.03, von 18.00 - 19.00 Uhr im Vereinsheim des SV Ebnat am Schäfweg zurückgegeben werden.